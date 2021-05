Gedankenverloren sitzt Rita Roof in Zürichs hippem Industriequartier in der frühlingshaften Abendsonne. Das Limmatufer ist der Ort, an dem sie nachdenkt, das Leben Revue passieren lässt – und versucht, ihre Gedanken in gefühlvolle Songtexte zu packen. «Emotionen in Worte fassen und kurze Sätze bilden, die sich reimen, ist das Schwierigste», sagt die Musikerin. Sie hat mit 39 Jahren gerade ihr erstes Album herausgebracht: «Stimm i mir».