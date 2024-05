So entdeckte unsere ESC-Hoffnung Nemo die Freude an der Musik

War Nemo talentierter als andere Kinder?

Nemo machte rasch Fortschritte beim Geigespielen, fiel aber noch nicht als Ausnahmetalent auf. Besonders wohl fühlte sich Nemo auf der Bühne. Ich erinnere mich an ein Konzert, bei dem Nemo ein Stück von Paganini spielen sollte. Kurz vor dem Auftritt hatte Nemo noch Schwierigkeiten mit dem schnellen Teil am Ende des Stücks. Ich erklärte, dass das Publikum nicht bloss zuhört, sondern auch zuschaut und riet, den Fokus auf die letzte Note zu legen. Nemo soll sie so schön wie möglich spielen und für den theatralischen Effekt am Ende den Geigenbogen hoch in die Luft halten. Und tatsächlich: Nemo spielte fantastisch und beendete das Stück mit einem breiten Lächeln. Das Publikum war begeistert.