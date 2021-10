Ganz sicher hat Herzogin Kate in dieser Situation Stress empfunden. Denn Erziehung ist keine einfache Sache, schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Aber die dreifache Mama weiss auch, dass eine ungeduldige Reaktion in so einem Moment die Situation nur verschlimmert. Also greift sie bewusst auf eine deeskalierende Körpersprache zurück, wenn sie Kinder in der Öffentlichkeit unter Kontrolle bringen will.