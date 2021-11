Ganz besonders, wenn Eltern nach einer Trennung oder Scheidung nicht mehr am selben Strick ziehen. Auch Drew Barrymore und der Vater ihrer Töchter, Will Kopelmann, haben Zeit gebraucht, um mit der Patchwork-Situation umgehen zu lernen. «Will und ich haben über die Jahre so hart gearbeitet. Ich kann in Worten gar nicht ausdrücken, wie schwer es war. Menschen, die eine Patchwork-Familie einfach finden... nun, gut für sie! Bei uns war das wirklich chaotisch und schmerzhaft. Wir haben einfach immer versucht, das Wohl der Kinder nicht aus den Augen zu verlieren. Was ist das beste für die Mädchen? Von dieser Frage liessen wir uns anleiten. Aber es hat fünf Jahre gedauert, bis es so funktionierte, bis wir zufrieden waren damit. Ich bin froh, endlich dort angekommen zu sein. Jetzt fühlt es sich endlich an wie eine Autobahn mit wenig Verkehr.»