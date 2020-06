Co Gfeller, sie scheinen Ihr aktuelles Familienglück nicht ungetrübt geniessen zu können.

Das ist so. Ich bin dankbar, in einem sicheren Land leben zu dürfen mit so viel Essen und einer gesunden Familie und einem glücklichen Sohn. Klar, wir konnten keine Konzerte spielen wegen dem Coronavirus, aber im September dürfen wir wieder auf die Bühne. Ich bin so dankbar dafür. Wir leben hier in einer wunderschönen Bubble. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch mit Besorgnis nach Los Angeles, wo ich neun Jahre lang gelebt habe. Die Massenunruhen und der Kampf gegen Rassismus, die meine ehemalige Heimat bewegen, gehen mir sehr nahe. Viele meiner Freunde leben dort. Ich fühlte mich fast schlecht, einen Instagram-Post zu machen zum Geburtstag meines Sohnes.