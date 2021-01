Das tun Sie heute noch gern. Sie sind Kinder-Yogalehrerin und leiten eine Waldspielgruppe und Naturlager für Kinder.

Aus erwachsener Sicht kann ich tatsächlich sagen, dass mich meine Kindheit gut aufs Leben vorbereitet hat. Ohne die Erfahrungen, die ich mit meinen Geschwistern machen durfte, hätte ich wohl nicht diesen Lebensweg beschritten, der mich nun so glücklich macht. Dafür bin ich dankbar. Ich liebe die Arbeit mit Kindern und aufgrund meiner Erfahrungen in der Kindheit, ist es mir sehr wichtig, Kinder in ihrer Resilienz zu stärken, was ich mit meiner Arbeit nun tun kann.