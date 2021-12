So kriegen wir abendliche Baby-Schreiattacken in den Griff

Liebe Frau Fischer, woher kommen die abendlichen Schreiattacken?

Auch Erwachsenen sind am Abend müde und in den Morgenstunden belastbarer, weniger gestresst und können mehr aufnehmen. Gegen Abend sind mehr Informationen da, die verarbeitet werden müssen. Bei einem Baby ist das genau gleich. Kinder kommen auf die Welt und können erst ganz wenig Reize aufnehmen und verarbeiten, schnell ist es zu viel. Dies ist der Grund dafür, dass sie in den ersten Wochen vor allem abends voll von Eindrücken über die Sinnesorgane sind. Sie haben tagsüber zu viel erlebt, sie haben zu viel gesehen und zu viel gehört, was sie überfordert und stresst. Es kommt zu einer totalen Überflutung mit Sinnesreizen. Ein Baby kann diese Situation nicht aushalten. Im Prinzip kann man sagen, ein Tag ist zu lang und zu voll an Eindrücken, die nicht verarbeitet werden können. Ein Säugling kann noch keinen ganzen Tag in einem guten Zustand sein. Er kann einfach nicht mehr und schreit genau deswegen los.