In Indien sind es nicht nur die Eltern, die sich um das Wohl der Kinder sorgen. So leben oft mehrere Generationen unter einem Dach, was dazu führt, dass derjenige das Kind in den Schlaf begleitet, der grad daheim ist. Wann und wo das Kind schläft, entscheidet das Kind selber. Und weil Inder ihren Nachwuchs überall mit hinnehmen, kommt es oft vor, dass indische Kinder selbst an lauten Hochzeiten locker in den Schlaf finden. Wenn es doch mal schwierig wird, setzen indische Eltern auf das feine Zufächern von Wind ins Babygesicht. In einigen Familien werden die Babys auch traditionell massiert.