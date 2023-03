So vertreibt sich Sonia Kälin die Wartezeit aufs Baby

In wenigen Tagen oder vielleicht sogar Stunden wird Lena (2) eine grosse Schwester. Schwingerkönigin und «Donnstig-Jass»-Schiedsrichterin Sonia Kälin (38) ist in der 39. Woche schwanger mit dem zweiten Kind. «Der errechnete Geburtstermin ist am 11. April, aber es kann jeden Moment losgehen.»