Steffi Buchli über ihren Schlüssel zum Familienglück

Was haben Sie getan, als Sie dies realisierten?

Ich habe mit meinem Mann geredet und ein bisschen geheult. Danach habe ich mich sortiert und hatte relativ schnell die Bestandesaufnahme beisammen. Ich war überrascht, dass es so lange gut ging. Als wir zurückkamen, fing ich an, in der Familien-Agenda Slots freizuräumen, die nur mir gehören. Mein Mann und ich sind Agenda-Menschen. Bei uns sieht keine Woche gleich aus, und dementsprechend halten wir ganz unromantisch eine Agenda-Sitzung pro Woche ab.