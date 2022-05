Eine Psychologin weiss Rat

Was tun, wenn man keine Bindung zum Ungeborenen spürt?

Schwangere Frauen sollten überglücklich und vom ersten Moment an voller Liebe für ihr Kind sein – das wird uns zumindest suggeriert. In der Realität sieht es oft anders aus. Nicht wenige Frauen können während der Schwangerschaft noch keine Gefühle für ihr Ungeborenes entwickeln. Darüber zu sprechen, trauen sie sich oft nicht. Doch genau das wäre wichtig, findet die Psychotherapeutin Valentina Rauch-Anderegg. Sie hat in ihrer Praxis immer wieder mit verunsicherten werdenden Müttern zu tun.