Wenn Musik Flügel verleiht

Rino braucht ein starkes Kämpferherz. Weil der Drittklässler die normale Primarschule besucht – dies hat er so mit seinen Eltern entschieden –, finden all seine Therapiestunden in der Freizeit statt. «Er ist hier sehr integriert und akzeptiert. Die Kinder tragen ihn seit klein auf, das ist nicht selbstverständlich», erzählt Corina Kohler. «Dennoch hatte Rino vergangenen Herbst eine Krise. Er ist in einem Alter, in dem er realisiert, dass er anders ist als die meisten Kinder und auch dass ihn seine Schwester in allem überholt.» Genau zu diesem Tiefpunkt ruft Thomas Graf an und erzählt, dass der Song fertig ist!