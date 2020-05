Erzähl mal, wie so ein typischer Tag bei dir aussieht.

Jan übernimmt in der Regel die Morgenschicht und kümmert sich um den Kleinen. So kann ich noch bis acht oder neun Uhr weiterschlafen. Das schätze ich sehr! Dann frühstücken wir gemeinsam oder separat. Am Morgen kümmere ich mich um irgendwelche Haushalts-Sachen und am Nachmittag mache ich meist ein Work-out. Voll gemütlich und ohne Stress. Wir gehen beide gern früh zu Bett und schlafen meist schon so um zehn Uhr ein.