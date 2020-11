Im Boot, das an diesem Herbstabend über den kleinen See in der Nähe von Bern gleitet, sitzen Nicole Berchtold, 42, und Lars Leuenberger, 45. Die SRF-Moderatorin und der Eishockey-Star geniessen einen Abend im Naherholungsgebiet vor ihrer Haustür. Seltene Zweisamkeit, denn gerade läuft es beim Powerpaar richtig rund: Nicole hat mit der Co-Moderation von «SRF bi de Lüt» eine prestigeträchtige neue Aufgabe übernommen und beim Finale der «Landfrauenküche» am Wochenende einen Quotenhit hingelegt. Lars besetzt neu den Posten des Cheftrainers des EHC Biel.