Cooper schwebt trotz Müdigkeit und Windelstress auf Wolke sieben. Die Geburt markierte für ihn die Erfüllung seines Lebenstraums. «Seit Wyatt da ist, fühlt es sich an, als hätte das wirkliche Leben begonnen», sagt der New Yorker. Er verspüre eine völlig neue Ebene der Liebe. «Anders als alles, was ich bislang kannte und doch so wahnsinnig vertraut und speziell. Es ist wirklich aussergewöhnlich.»