Fast jedes Wochenende und alle Urlaube verbringen die Chiesas in ihrer Ferienwohnung in Lenz GR, nur einige Kilometer vom Anwesen der Parteikollegin Magdalena Martullo-Blocher, 51, entfernt. Chiesa wird eine enge Beziehung zu den Blochers nachgesagt. «Ich habe sogar gehört, Christoph soll der Götti von meinen Kindern sein», sagt er. «Das stimmt natürlich nicht. Ich hatte nicht oft direkt mit ihm zu tun.» Mit Martullo-Blocher sass er im Nationalrat. Er hat sie auch schon auf der Skipiste in Graubünden getroffen. «Marco kann es sehr gut mit den Leuten. Das Wichtigste aber ist, dass er in allen wesentlichen Themen voll auf Parteilinie liegt», sagt Martullo-Blocher. Nur punktuell weicht er ab. Etwa in der Familienpolitik, wo er staatliche Gelder für Kinderbetreuung befürwortet. Bei der Abstimmung zum zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub sagte er Ja, inzwischen änderte er seine Meinung: Aufgrund der Corona-Krise sei es nicht der richtige Augenblick, ein neues Sozialwerk einzuführen.