Irgendwann werden alle Kinder in irgendeiner Form mit dem Tod konfrontiert. Vielleicht stirbt ein Haustier, oder ein entfernter Verwandter. Sie hören vom Tod in den Nachrichten oder lesen davon in einem Buch. Wenn es soweit ist, stellen Kinder Fragen. Wir Eltern sind verpflichtet, diese zu beantworten.