Was gross tönt, sieht neben Mama Sandry niedlich und klein aus. Für die 23jährige Elefantenkuh, die 1999 ebenfalls in Rapperswil zur Welt kam, ist es das zweite Baby. Auch ihre erstgeborene Tochter Kalaya war bei der Geburt anwesend. «Sie ist neun Jahre alt und bereits geschlechtsreif. Es war für ihre Entwicklung also sinnvoll, sie dabeizuhaben, damit sie diesen natürlichen Ablauf kennenlernt», sagt Franco Knie. Der Rest der Herde konnte die Geburt vom Nachbarstall aus miterleben. «Wir wollten Sandry ein natürliches Geburtsszenario ermöglichen, wie es auch in der freien Wildbahn stattfindet.» Bereits am Folgetag konnten die anderen weiblichen Tiere das neue Familienmitglied beschnuppern und kennenlernen. «Alles ist sehr gut gegangen», sagt Franco Knie jun. Die Elefantenherde besteht nun aus 6 weiblichen und 3 männlichen Tieren.