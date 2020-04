Die Kinder liiieben ja Schnecken und wollen entsprechend sicher keine Schneckenkörner streuen. Was empfehlen sie als Alternative?

Die Schnecken einsammeln und wegtragen – die Kinder ekeln sich ja nicht davor, sie anzufassen… (lacht) In einem Hochbeet hat man auch weniger Schnecken, vor allem, wenn es über ein Abdeckbrett am oberen Rand verfügt. Ein ebenerdiges Beet kann man mit einem Schneckenzaun schützen. Alles was stark riecht mögen Schnecken auch nicht: Man kann also zum Beispiel Kräuter wie Lavendel, Rosmarin und Thymian dazu pflanzen. Oder Knoblauch und Zwiebeln. Oder man streut einen Ring aus ebenfalls stark riechendem Kaffeesatz oder aus Sägemehl ums Beet herum, letzteres mögen sie auch nicht, weil es trocken ist und ihnen am Bauch klebt.