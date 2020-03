Habt ihr mal probiert, für alle 26 Buchstaben des Alphabets ein Symbol zu ­finden? A ist eine Sonne, B ein Dreieck, C ein Ausrufezeichen … Das ist eine ziemlich kreative Aufgabe. Am Anfang muss man sich beim Verfassen oder ­Lesen ­einer chiffrierten Botschaft immer wieder am Code orientieren. Aber nach zwei, drei hin und her gewechselten ­Botschaften geht es immer flüssiger und ohne Hilfsmittel. Ganz Mutige können ihren Code-Spickzettel dann verbrennen.