Schon ausprobiert?

Drei überraschende Arten, Ostereier zu färben

Bunte Eier fürs Osterfest zu gestalten, ist eine weit­verbreitete Tradition. Was nicht bedeutet, dass dafür nur traditionelle Techniken infrage kommen. Auch Eier in modernen Looks schmücken das Osternest! Und erfreuen Gross und Klein.