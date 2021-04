AC/CD, Macklemore oder Mark Forster – Leos Musikgeschmack ist seit seiner Teilnahme beim Workshop in Luzern riesig. «Ich habe danach mein Gotti, meinen Götti und alle gefragt, was sie hören.» Und so dröhnen nun auch mal Gottis Favoriten AC/DC aus dem Zimmer, wenn der Siebenjährige in seiner täglichen «Ruhepause» Musik hört – und auch macht. Denn vor Ort durfte er auch allerlei Instrumente ausprobieren. «Als Erstes bin ich zur E-Gitarre gerannt. Und am liebsten würde ich Schlagzeug spielen.» Im Cajón haben die Eltern nun einen Kompromiss gefunden. «Ich kann einfach draufschlagen, und es macht Musik», sagt Leo begeistert.