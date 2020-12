Comeback am nächsten Tag: «Es ist ok, das Umfeld der Feuerstelle oder den Picknicktisch zu schmücken. Von Kerzen an lebenden Bäumen rate ich jedoch dringend ab! Wichtig ist, dass man den Wald so hinterlässt, wie man ihn vorgefunden hat. Nichts liegen lassen! Auch keine Lebensmittelreste, denn die sind für Wildtiere meistens nicht gesund. Da es im Dunkeln nicht immer einfach ist, zu sehen, ob man alles eingepackt hat, sollte man am nächsten Tag einen Kontrollgang bei Tageslicht einplanen.»