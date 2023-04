Regenwurm-Kunde

«Kinder gärtnern anders als Erwachsene», sagt Susan Wakeman. «Wir denken beim Gärtnern an die Ernte, Kinder wollen vor allem entdecken und lernen, Kellerasseln und Regenwürmer beobachten.» Sie empfiehlt, mit Kindern ein Gartentagebuch zu führen, in dem sie ihre Beobachtungen als Zeichnung oder mit Stichworten festhalten können. So lernen sie, achtsam ihre Umwelt zu beobachten.