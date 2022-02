Hilfe, mein Kind ist absolut Mami-fixiert!

Karin Schmid, warum sind manche Kinder absolut auf Mama fixiert?

Einerseits ist das Phänomen biochemisch erklärbar: Als Frau ist man von Anfang an mit dem Ungeborenen verbunden, denn wenn Babys zur Welt kommen, sind ihnen die Stimme, der Duft, die Hände der Mutter bekannt. Bei Müttern ist es derweil so, dass sie beim Füttern, Wickeln, Stillen und Trösten des Babys das Bindungshormon Oxytocin ausschütten. Während die Väter oft bald wieder arbeiten müssen, lernen Mutter und Kind sich viel schneller kennen. Und dann denken Sie mal weiter: Am Anfang sind Kinder vorwiegend von Frauen umgeben. Von Mama, von Grossmamis, in den Krippen arbeiten immer noch vorwiegend Frauen, so auch in Spielgruppen, Kindergärten, ja, sogar in Primarschulen und Kinderhorten.