Der Malojawind, der je nach Sonnenaufgang von Mittag bis in die Abendstunden für Action auf dem See sorgt, lockt aber auch Profis an. Wer dieses thermische Phänomen nicht zum Surfen nutzen will, mietet sich ein Kanu oder ein Stand-up-Paddle-Board. Oder schaut dem bunten Treiben einfach zu und staunt – am besten aus der Höhe. Der Silvaplana-Explorer führt an sechs Aussichtspunkten vorbei. Den eindrucksvollsten Blick geniesst man von der Corvatsch-Mittelstation Murtèl auf 2698 m ü. M.