Wann darf ein Kind alleine ins Hallenbad?

Was es noch braucht, hat Nadja Winter-Zeller, Leiterin der Schwimmschule Gumpifrosch in Glarus, in einer Broschüre zusammengefasst. Diese zeigt drei Fragen auf, die Eltern vor der Entscheidung, ihr Kind ohne Begleitung Erwachsener schwimmen gehen zu lassen, beantworten sollten.