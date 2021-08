Im Weisswasser unterhalb der nahen Schwelle springen immer wieder zwei Bälle in die Luft. Leonardo geht und will sie holen. Schon oft haben er und seine Gschpänli unter dem Wasserfall der Schwellenmauer gebadet, es war immer der Plausch. Was er nicht sieht: Das Hochwasser der vorherigen Woche hat dort eine tiefe Mulde in das Flussbett gegraben – es entstand eine Wasserwalze. Diese zieht Leonardo in die Tiefe. Als geübter Schwimmer merkt er sofort: Das ist ernst! Es ist nur noch weiss um ihn. Er schützt seinen Kopf mit den Händen, wenn er Grund spürt, stösst er sich schräg nach oben ab. Dort schreit er um Hilfe, atmet ein – und wird von der Walze wieder in die Tiefe gezogen.