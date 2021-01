Die gemeinsame elterliche Verantwortung geht über die Trennung auf Paarebene hinaus. Sobald man Kinder hat, kann man nicht mehr tun und lassen, was man will. Dazu gehört auch, dass die Entscheidung, mit einem neuen Partner zu leben, gut durchdacht werden sollte. Man schuldet den Kindern, dass man sich selber und die Situation gründlich hinterfragt: Was, wenn deine Kinder eine starke Bindung zu deinem Partner und seiner Tochter eingehen und dann eventuell eine erneute Trennung verkraften müssen? Auch wenn es im Leben nie eine Garantie gibt, solltest du dir doch wenigstens Zeit geben, deinen neuen Partner besser kennenzulernen. Dein Zusammenzug nach wenigen Monaten birgt hohes Überforderungspotential.