Was tun, wenn nur ein Partner ein zweites Kind will?

Wenn man es geschafft hat, sich quasi vom Umfeld losgelöst dem Thema zu widmen, wie soll man das als Paar angehen?

Genau hinhören finde ich das Allerwichtigste. Man soll dem Gegenüber Raum und Zeit geben, all seine Gefühle und Bedenken kommunizieren zu können. Es ist wichtig, dass man sich reden und ausreden lässt. Oft hilft es, wenn jeder für sich aufschreibt, wo er gerade steht in der Frage nach dem zweiten Kind und was seine Gedanken und Gefühle dazu sind. Viele staunen, weil sie dann merken, dass sie gar nicht so weit auseinander sind, wie sie denken. Oder dass sie doch nicht ganz so gegensätzlich fühlen, wie sie meinen.