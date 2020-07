Für Kinder kann es belastend sein, wenn Eltern ihnen alle paar Wochen einen anderen Partner vorstellen. In der Kennenlernphase hält man sich daher am besten zurück. Rissi empfiehlt Sätze wie «Ich treffe jemanden regelmässiger. Ich möchte diesen Menschen besser kennenlernen. Wir mögen uns, wissen aber noch nicht, ob das zwischen uns auch längerfristig passt». Viel mehr bräuchten die Kinder nicht zu wissen. Zentral sei jedoch den Satz: «Dein Mami (oder Papi) ist und bleibt für dich unersetzlich, die neue Person an meiner Seite wird daran nichts ändern.»