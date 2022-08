Jetzt die neue Theaterkomödie «How to date a feminist» live erleben!

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind alle in der Schweiz wohnhaften natürlichen Personen (ausgenommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Angehörige von Ringier Axel Springer Schweiz AG und WETTBEWERBSPARTNER). Teilnahmeschluss ist am 7. September 2022 und die Preise werden unter den registrierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern am 8. September 2022 ausgelost. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Mehrfach-Registrationen der gleichen Person sind unzulässig. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise werden nicht bar ausbezahlt. Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die eine falsche Adresse angeben, verwirken ihren Gewinn. Es besteht keinerlei Kaufverpflichtung. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine Personendaten durch Ringier Axel Springer Schweiz AG für Telefonmarketing und postalische Werbung verwendet werden können. Die Ringier Axel Springer Schweiz AG ist befugt, die Personendaten zu diesen Zwecken an die Gesellschaften der Ringier Gruppe weiterzugeben. Sie können der Ringier Axel Springer Schweiz AG jederzeit mitteilen, wenn Sie die Bearbeitung und Weitergabe zu diesen Zwecken nicht möchten: https://www.ringieraxelspringer.ch/de/datenschutzbestimmungen.

Nur für Teilnehmer, die nicht bereits bestehende Kunden (Leser) sind: Ich stimme zu, dass Ringier Axel Springer Schweiz AG und die Gesellschaften der Ringier Gruppe mir Informationen zu Angeboten und anderen Wettbewerben per E-Mail und ggf. SMS zustellen dürfen. Ich kann mich jederzeit aus dem Verteiler wieder austragen.