3. Dekade: Ein Superjahr der neuen Chancen steht für Sie an, denn Sie dürfen sich über eine einzigartige Konstellation freuen: Pluto, Neptun und Uranus wirken fast das ganze Jahr und kündigen positive Veränderungen an. Das ist typisch für einschneidende Ereignisse, die ein vorteilhaftes neues Kapitel in einer Beziehung bedeuten. Vielleicht ändern Sie Ihr Weltbild, verlassen eingefahrene Wege und wagen Neues, mit echtem Erfolg, verbunden mit mehr Unabhängigkeit. Nur im April und in der ersten Maihälfte nervt Jupiter unter anderem durch rechtliche Fragen. Ab Juni beginnt ein Traumsommer. Einige ziehen um, andere wagen den Start einer neuen Beziehung. In bestehenden Bindungen beginnt ein neues erfreuliches Kapitel, es ersetzt alte Strukturen und alten Ballast dank Uranus. Neptun steht für Träume, romantische Begegnungen, Nächstenliebe, aber auch für tiefe Erkenntnisse und spirituelles Wachstum sowie mehr Toleranz. Vielleicht kommen Sie Ihren Idealen näher, fühlen sich in Ihren Beziehungen nicht nur freier, sondern auch ausgeglichener. Ihre besten Phasen sind der Februar, die erste Aprilhälfte, die letzte Mai- und erste Juniwoche, die zweite Augusthälfte, November und Mitte Dezember. Jupiter beschert einen Leerlauf im April und in der ersten Maihälfte.