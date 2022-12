3. Dekade: Neuanfang und positive Umstellung! Sie haben 2023 kaum Gegenwind und beginnen das Jahr mit Saturn auf Ihrer Sonne. Er steht oft symbolisch für grundlegende Entscheidungen und eine stabile Basis, wenn auch verbunden mit mehr Verantwortung. Sie konzentrieren sich besser, machen Ordnung in Ihren Angelegenheiten. Gewissen Einschränkungen begegnen Sie mit klugen Entscheidungen in der ersten Januarhälfte und im März. Und das ganze Jahr hindurch wirken Neptun und Pluto günstig, Sie haben eine gute Nase in geschäftlichen und finanziellen Dingen und kommen bestens mit neuen Regeln zurecht. Dazu bringt Uranus zwischen Juni und November überraschende Angebote, manchmal auch eine gute Basis für einen Neuanfang. Einzige kritische Phasen: April, erste Maihälfte, sowie erste Oktoberhälfte. In der zweiten Jahreshälfte stehen alle Ampeln auf Grün mit guten Chancen für einen erfolgreichen Neustart. Beste Perioden: Erste Januarhälfte, März, erste Junihälfte, August (!), September, erste Novemberhälfte.