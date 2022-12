1.Dekade: Weitblick und Ausdauer sind ein echtes Plus, Sie stellen langfristig die Weichen, sichern Ihre Position, sind wie ein Fels in der Brandung. Als vorsichtiger Stier gehen Sie nur ungern ein Risiko in Ihren Finanzen ein. Sie schätzen solide Gewinnchancen. Besonders günstige Möglichkeiten serviert Ihnen Jupiter von Mitte Mai bis Anfang Juli, mit Ergebnissen im November und Dezember. Gute Beziehungen und gründliche Planung sind dabei hilfreich. Wertvolle Kontakte oder ein günstiger Behördenentscheid helfen speziell in der letzten Juni- und ersten Juliwoche, der letzten Augustwoche und Mitte September, sowie einer Glückssträhne in den letzten zwei Dezemberwochen. Vielleicht ein Grund, die besten Flaschen aus dem Keller zu holen. Beste Perioden für Reisen, Verhandlungen, geschäftliche Vereinbarungen oder Anschaffungen sind die letzte Februarwoche, März, April, Mitte Mai, letzte Juni- und erste Juliwoche, August, Mitte September und die zweite Dezemberhälfte. Hektischer wirds in der letzten Januarwoche, der zweiten Julihälfte und der zweitenOktoberhälfte.