So wird 2023 für das Sternzeichen Wassermann

3. Dekade: Saturn auf Ihrer Sonne im Januar und Februar symbolisiert oft eine Phase der Konsolidierung. Man geht den Dingen auf den Grund, analysiert Fehler objektiver und akzeptiert gewisse Restriktionen. Das kann heilsame Folgen haben. Chronische Probleme in einer Beziehung sollte man ansprechen. Die Lage bessert sich rapide im März. Und im April und der ersten Maihälfte springt Jupiter erfolgreich ein. Für Paare beginnt ein neuer Frühling, Singles treffen neue Partner, oft sind auch berufliche oder finanzielle Fortschritte Balsam in einer Bindung. Abgesehen von einigen Missverständnissen Anfang Juni, in der ersten Julihälfte, Ende August und Mitte November, kündigt sich ein Traumsommer an. Die Venus bringt einerseits aufregende Begegnungen (Liebe auf 1. Blick), andererseits auch Überraschungen, die nicht in Ihre Pläne passen. Beste Perioden: März, April, erste Maihälfte, zweite Junihälfte, zweite Julihälfte, Ende August und Anfang September, erste Oktoberhälfte, erste Novemberhälfte, Mitte Dezember.