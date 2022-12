1. Dekade: Neue Partnerschaften oder schicksalhafte Begegnungen warten im Januar und Februar, Sie zeigen Führungsqualitäten, übernehmen oft automatisch die Führung, nicht nur in privaten Beziehungen. Begegnungen vom letzten Sommer entwickeln sich nach Ihren Vorstellungen und werden in den ersten Wochen wieder aktuell. In der ersten Januarhälfte und im Februar locken reizvolle Begegnungen, Reisen (zu zweit oder mit Freunden?), Sie sind rundum happy. Paare erleben einen zweiten Frühling, Singles erweitern ihren Freundeskreis, machen manchmal schicksalhafte Begegnungen. Auch die zweite Märzhälfte wird exzellent und Mitte April (11. bis 21.) sind Sie der strahlende Mittelpunkt. Nach einem kleinen Leerlauf Mitte Mai verspricht Venus im Zeichen Löwe eine heisse Sommerbrise in der ersten Junihälfte, romantische Begegnungen in der ersten Oktoberhälfte, unvergessliche Momente mit zusätzlichen Glückshormonen im November – vielleicht auf einer Super-Reise oder sie veranstalten ein grosses Fest? Auch materielle Erfolge können eine positive Wirkung auf bestehende Bindungen signalisieren und ermöglichen Ihnen mehr Kreativität in Ihren Aktivitäten. Ein Grund, um zum Jahreswechsel hin die Korken knallen zu lassen.