Darum ist «Platzspitzbaby» der wichtigste Schweizer Film

In den 80er- und 90er-Jahren beherbergte der Park am Zürcher Hauptbahnhof die grösste offene Drogenszene der Welt. Zehntausende pilgerten in die Stadt an der Limmat, um sich am helllichten Tag Heroin zu spritzen und sich ihrem Rausch hinzugeben. Gewalt und Prostitution waren die Begleiterscheinungen. Bilder aus der Zeit zeigen zerlumpte Menschen, die zwischen Dreck, Müll und Exkrementen liegen. Hunderte starben. Der Schock in der Bevölkerung sass tief.