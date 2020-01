Eine Frau mit Liebe zum Film im Blut. So beurteilt Felix Gutzwiller, 71, Präsident des Trägervereins der Solothurner Filmtage, Anita Hugi. In der Tat: Filme begleiten sie seit frühster Jugend. Hugi wächst mit zwei Geschwistern im Juradorf Vauffelin BE und der Arbeiterstadt Biel auf, wo sie zur Schule geht. «Mein Vater war ein begnadeter Geschichtenerzähler, er mochte Filme sehr», erinnert sie sich. Ihre Eltern seien offen gewesen, hätten sie in ihren Interessen gestärkt. «Ich glaube zudem, dass einen nebst dem Elternhaus auch die Schule und das Umfeld prägen, in dem man aufwächst.» Für die jugendliche Anita ist die Kinostadt Biel und deren Stadtbibliothek mit ihrer riesigen Sammlung an Schweizer und internationalen Filmen ein Ort, «an dem ich mich sehr gut nährte».