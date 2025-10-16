100. Geburtstag von Angela Lansbury: Mit nur einer Serie zum Weltstar

Auch auf der Bühne war Lansbury sehr erfolgreich. Nach ihrem Wechsel an den Broadway in den 1960er Jahren gewann sie mehrere Tony Awards, darunter einen für ihre Rolle als Nellie Lovett in Stephen Sondheims Musical «Sweeney Todd» aus dem Jahr 1979. Ausserdem spielte sie 1971 in dem Disney–Hit «Die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett» mit und war später in weiteren Kinderfilmen zu sehen, unter anderem in «Mary Poppins' Rückkehr» (2018). Ihre letzte Filmrolle hatte sie in «Glass Onion: A Knives Out Mystery» (2022), in dem sie sich selbst spielte.