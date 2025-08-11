15 Jahre nach ihrer Trennung: Joe Jonas und Demi Lovato wieder vereint

Umarmung auf der Bühne

Mit ihrer Bühnen–Reunion zeigen Demi Lovato und Joe Jonas nun, dass sie sich trotz ihrer gescheiterten Beziehung offenbar gut verstehen. Auf der Bühne umarmten sie sich – bejubelt von den Fans im Stadion und auch von Lovatos Ehemann Jordan «Jutes» Lutes (34). Das Paar hatte erst im Mai geheiratet. Von Eifersucht keine Spur: Der Musiker teilte in seinen Instagram–Storys zahlreiche Clips des Auftritts und schwärmte: «Ich könnte nicht stolzer sein, ich liebe dich so sehr, Baby.» Backstage folgte ein inniger Kuss.