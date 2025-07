15 Jahre One Direction: Liam Paynes Schwester mit emotionalem Tribut

«Deine Liebe zu 1D hat nie aufgehört»

Auf ihrem Instagram–Account teilte Ruth Gibbins zwei Familienfotos, die im Abstand von einigen Jahren am selben Ort aufgenommen wurden – und im Musikvideo zum One–Direction–Song «Story of My Life» zu sehen sind. Dazu veröffentlichte sie emotionale Worte an ihren verstorbenen Bruder. «Liam, das hier ist für dich», beginnt sie ihren Beitrag und erinnert sich an den Moment, als ihre Familie vor 15 Jahren erfuhr, dass Payne in einer Boyband war.