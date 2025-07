15 Konzerte angekündigt: Sarah Connor geht 2026 auf Open-Air-Tournee

«Wilde Nächte – Open Air 2026» lautet des Motto der Tournee, in deren Rahmen 15 Konzerte in Deutschland und Luxemburg steigen sollen. Los geht es demnach am 7. Mai im luxemburgischen Esch/Alzette. Einen Tag später folgt ein Auftritt in Bad Segeberg. Für den Juni stehen dann Konzerte in Tettnang, Fulda, Mönchengladbach und St. Goarshausen auf dem Programm. Es folgen im Juli und August unter anderem Stopps in Rostock, Dortmund und Berlin, bevor das letzte Konzert der Tour am 27. August in Coburg ansteht. Der Vorverkauf beginnt am 9. Juli um 10:00 Uhr vormittags.