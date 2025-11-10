20 Jahre kein Kontakt: Pierce Brosnan trifft Sohn Christopher

Christopher kämpfte jahrelang mit einer Kokain– und Heroinsucht und fiel nach einer Überdosis sogar ins Koma. Im Gespräch mit dem «Playboy» sprach Pierce Brosnan im Jahr 2005 über seine schwere Entscheidung, seinen Sohn nicht mehr zu sehen: «Es ist schmerzhaft, weil man sich innerlich verschliesst. Man bricht den Kontakt nie ganz ab, aber ich habe den Kontakt zu Christopher abgebrochen. Ich musste sagen: ‹Geh. Lebe dein Leben oder stirb.› Ich bete für ihn.» Brosnan zeigte sich zugleich hoffnungsvoll: «Er hat alle in dieser Familie auf die Probe gestellt, aber niemanden mehr als sich selbst. Er weiss, wie er da rauskommt – er will es aber nicht.»