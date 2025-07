20 Jahre nach Anschlägen in London: König Charles ruft zu Einheit auf

Gedenkgottesdienst mit Prinz Edward

Unterdessen sagte Premierminister Sir Keir Starmer (62), das Land werde vereint der Verstorbenen gedenken «und all derer, deren Leben sich für immer verändert hat». Am Montag finden in London mehrere Gedenkveranstaltungen statt, unter anderem ein nationaler Gedenkgottesdienst in der St.–Pauls Kathedrale. Wie «BBC» berichtete, werde der König dort von seinem Bruder Prinz Edward (61) vertreten.