20-Uhr-Ausgabe der «tagesschau» bleibt beliebteste Nachrichtensendung

Marcus Bornheim, Erster Chefredakteur ARD–aktuell, erklärt in einem Statement: «Wir freuen uns, dass wir für alle Menschen in Deutschland die Nachrichtenmarke Nr. 1 sind. Mit neuen Projekten wie der ‹tagesschau› in Einfacher Sprache oder ‹tagesschau together› auf Twitch ist es uns auch in 2024 gelungen, neue Zielgruppen anzusprechen. » Die enormen Reichweiten seien ein schöner Vertrauensbeweis für die «tagesschau» und Ansporn, «diesen Weg konsequent fortzusetzen», fügt NDR–Intendant Joachim Knuth (65) in einem Statement an.