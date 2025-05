21. Staffel «Bauer sucht Frau»: RTL gibt erste Kandidaten bekannt

Die beliebte RTL–Kuppelshow «Bauer sucht Frau» geht 2025 in die 21. Staffel. Am Pfingstmontag, 9. Juni, stellt Moderatorin Inka Bause (56) alle neuen Landwirtinnen und Landwirte vor, die einen Partner oder eine Partnerin finden wollen (19:05 Uhr im Free–TV und eine Woche vorher auf RTL+). Bereits am 28. Mai gewährte der Kölner Privatsender aber einen Blick auf die ersten vier Kandidaten.