25 Jahre Wikipedia: Unbegrenztes Wissen und die dümmste Frage der Welt

Kurz zuvor hatte ein sehr kurzes Interview von Wales mit dem Journalisten Tilo Jung für das Format «Jung & Naiv» für Aufsehen gesorgt. Wales stellte sich dort als «Gründer von Wikipedia» vor. Auf Jungs Nachfrage, ob er «Gründer oder Co–Gründer» sei, antwortete er gefühlt recht patzig: «Das ist mir egal. Das ist die dümmste Frage der Welt.» Jung hakte weiter nach: «Da scheint es einen Disput zu geben?» Wales erklärte, dass es «keinen Disput» gibt. «Es ist mir egal. Sag was du willst, es ist egal.» Jung entgegnete, ob dies nicht ein Problem sei, wenn es um Wikipedia gehe. «Was sind die Fakten?», fragte er. Wales sprach davon, dass es «kein Fakt», sondern «eine Meinung» sei.