260-Millionen-Klage gegen Tyler Perry: Das ist über ihn bekannt

Er erschuf auch zahlreiche Fernsehserien, darunter «Tyler Perry‹s House of Payne». Im Jahr 2011 galt er bereits als bestbezahlter Mann in der Unterhaltungsbranche, in zwölf Monaten soll er damals 130 Millionen Dollar verdient haben. Kurz darauf schloss Perry eine exklusive mehrjährige Partnerschaft mit Oprah Winfrey (71) und ihrem Oprah Winfrey Network (OWN) über verschiedene Drehbuchprojekte ab. Abseits seiner eigenen Produktionen hat Perry in zahlreichen Hollywood–Filmen mitgewirkt, darunter «Star Trek» (2009), «Gone Girl» (2014) oder «Don›t Look Up» (2021).