«28 Years Later»: Fortsetzung und Auftakt in einem

Zombies sind im Grunde nicht totzukriegen, seit George R. Romero sie 1968 in «Night of the Living Dead» («Die Nacht der lebenden Toten») aus ihren Gräbern steigen liess. Nach der Jahrtausendwende erfand Hollywood sie als zumeist wieselflinke Kannibalen neu, etwa mit Zack Snyders (59) «Dawn of the Dead»–Remake oder der Buch–Verfilmung «World War Z». Danny Boyle (68) darf sich aufgrund seines 2002 erschienenen «28 Days Later» durchaus als Vorreiter dieses Trends sehen. Auch wenn es darin strenggenommen keine Untoten, sondern infizierte, aber weiterhin sterbliche Menschen sind. Aber wollen wir mal nicht teuflischer als der Teufel sein.